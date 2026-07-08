Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|MDAX-Performance
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08.07.2026 12:26:39
XETRA-Handel MDAX gibt nach
Am Mittwoch geht es im MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 2,97 Prozent auf 31 656,98 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 364,530 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,449 Prozent tiefer bei 32 480,64 Punkten in den Mittwochshandel, nach 32 627,04 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 32 499,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 589,78 Punkten erreichte.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 4,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, stand der MDAX bei 32 125,47 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 30 295,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 057,91 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,19 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell K+S (+ 2,05 Prozent auf 13,44 EUR), LANXESS (+ 2,01 Prozent auf 15,22 EUR), Evonik (+ 1,98 Prozent auf 16,52 EUR), Delivery Hero (+ 0,85 Prozent auf 36,72 EUR) und JENOPTIK (+ 0,63 Prozent auf 38,10 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-7,27 Prozent auf 2,19 EUR), LEG Immobilien (-6,14 Prozent auf 52,75 EUR), TAG Immobilien (-6,01 Prozent auf 13,46 EUR), Fraport (-5,95 Prozent auf 71,10 EUR) und Lufthansa (-5,56 Prozent auf 9,34 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 463 765 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,193 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
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|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
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|11.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
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|UBS AG
|11.05.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
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|Bernstein Research
|16.06.26
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|04.05.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,22
|-5,94%
|Delivery Hero
|36,71
|1,13%
|Evonik AG
|16,36
|1,49%
|Fraport AG
|70,75
|-6,23%
|freenet AG
|23,38
|-1,27%
|JENOPTIK AG
|38,54
|1,74%
|K+S AG
|13,34
|1,68%
|LANXESS AG
|14,85
|-0,67%
|LEG Immobilien
|52,85
|-5,79%
|Lufthansa AG
|9,31
|-5,39%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,36
|-3,42%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,18
|-1,83%
|TAG Immobilien AG
|13,51
|-5,26%
|thyssenkrupp AG
|11,56
|-3,67%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 516,35
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