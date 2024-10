XETRA-Handel MDAX letztendlich leichter

Der MDAX gab im XETRA-Handel schlussendlich um 0,49 Prozent auf 26 608,02 Punkte nach. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 263,393 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,478 Prozent schwächer bei 26 612,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 740,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 673,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 488,48 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Wert von 25 046,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, wurde der MDAX auf 25 545,97 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 25 403,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,858 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 4,08 Prozent auf 39,05 EUR), Hypoport SE (+ 2,01 Prozent auf 294,00 EUR), Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 95,85 EUR), Scout24 (+ 1,60 Prozent auf 79,15 EUR) und CTS Eventim (+ 1,60 Prozent auf 95,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HelloFresh (-5,00 Prozent auf 9,23 EUR), Befesa (-4,22 Prozent auf 25,40 EUR), KION GROUP (-3,90 Prozent auf 35,24 EUR), Stabilus SE (-3,77 Prozent auf 37,00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,74 Prozent auf 65,70 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 800 118 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,083 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at