XETRA-Handel: MDAX verbucht mittags Zuschläge

Der MDAX entwickelt sich am vierten Tag der Woche positiv.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,48 Prozent höher bei 25 516,33 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 247,794 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,000 Prozent fester bei 25 395,27 Punkten, nach 25 395,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 608,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 395,27 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,33 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.06.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 779,99 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 267,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, stand der MDAX bei 27 822,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 4,93 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 942,65 Punkte.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10,98 Prozent auf 127,40 EUR), HelloFresh (+ 9,39 Prozent auf 5,94 EUR), Aroundtown SA (+ 3,92 Prozent auf 2,02 EUR), Nordex (+ 3,85 Prozent auf 12,42 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,50 Prozent auf 19,06 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen HUGO BOSS (-2,68 Prozent auf 41,01 EUR), TAG Immobilien (-1,63 Prozent auf 13,91 EUR), PUMA SE (-1,29 Prozent auf 42,89 EUR), Befesa (-1,25 Prozent auf 31,52 EUR) und LANXESS (-1,19 Prozent auf 23,30 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 988 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 18,528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,65 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

