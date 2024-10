XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

Schlussendlich sank der MDAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 26 563,36 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 263,102 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,271 Prozent auf 26 700,55 Punkte an der Kurstafel, nach 26 773,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26 770,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 511,51 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,11 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 405,46 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.07.2024, den Wert von 25 395,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wies der MDAX einen Stand von 25 296,86 Punkten auf.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,02 Prozent nach. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 476,10 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TRATON (+ 1,07 Prozent auf 28,35 EUR), TeamViewer (+ 0,99 Prozent auf 11,79 EUR), GEA (+ 0,54 Prozent auf 45,10 EUR), HUGO BOSS (+ 0,50 Prozent auf 40,04 EUR) und Knorr-Bremse (+ 0,50 Prozent auf 80,35 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil K+S (-2,66 Prozent auf 11,33 EUR), Hypoport SE (-2,44 Prozent auf 288,00 EUR), LANXESS (-2,32 Prozent auf 28,60 EUR), Jungheinrich (-2,24 Prozent auf 26,14 EUR) und Siltronic (-1,98 Prozent auf 66,85 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 440 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 19,238 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,18 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at