XETRA-Handel SDAX liegt am Mittag im Minus

Am Freitag verbucht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,56 Prozent auf 14 423,88 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 101,156 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,090 Prozent leichter bei 14 491,94 Punkten, nach 14 505,00 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 395,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 500,11 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 1,70 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 19.06.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 399,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 932,74 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 19.07.2023, einen Stand von 13 781,41 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,36 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 12,77 Prozent auf 63,60 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 2,04 Prozent auf 25,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,82 Prozent auf 78,50 EUR), CANCOM SE (+ 0,87 Prozent auf 32,48 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 0,55 Prozent auf 18,44 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Südzucker (-7,26 Prozent auf 12,14 EUR), BayWa (-5,54 Prozent auf 12,62 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,23 Prozent auf 16,97 EUR), SCHOTT Pharma (-3,93 Prozent auf 31,74 EUR) und GFT SE (-3,26 Prozent auf 23,75 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX ist die Südzucker-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 195 122 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 7,280 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

