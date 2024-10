XETRA-Handel SDAX notiert schlussendlich im Minus

In Frankfurt war zum Handelsschluss ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich ging der SDAX nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 14 101,24 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,644 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,093 Prozent auf 14 098,90 Punkte an der Kurstafel, nach 14 111,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14 135,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 030,19 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,824 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 964,66 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2024, den Wert von 14 353,68 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2023, den Wert von 12 780,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,03 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell AlzChem Group (+ 7,41 Prozent auf 52,20 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,46 Prozent auf 45,86 EUR), GRENKE (+ 3,11 Prozent auf 24,90 EUR), PNE (+ 2,89 Prozent auf 12,10 EUR) und ADTRAN (+ 2,35 Prozent auf 5,32 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen RENK (-6,25 Prozent auf 21,00 EUR), Dermapharm (-3,42 Prozent auf 33,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,33 Prozent auf 17,71 EUR), adesso SE (-3,04 Prozent auf 70,20 EUR) und JOST Werke (-2,99 Prozent auf 43,80 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die RENK-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 089 569 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,864 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,79 erwartet. Die Mutares-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

