XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX aktuell

Der DAX gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.

Am Dienstag geht es im DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,51 Prozent auf 14 791,67 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 1,493 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,169 Prozent auf 14 741,44 Punkte an der Kurstafel, nach 14 716,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 14 812,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 722,38 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der DAX einen Wert von 15 386,58 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 446,83 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wies der DAX einen Wert von 13 253,74 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,13 Prozent aufwärts. Bei 16 528,97 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell BASF (+ 4,10 Prozent auf 43,39 EUR), QIAGEN (+ 3,48 Prozent auf 34,51 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,43 Prozent auf 21,51 EUR), Zalando (+ 2,31 Prozent auf 21,69 EUR) und Sartorius vz (+ 2,20 Prozent auf 222,60 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Energy (-2,75 Prozent auf 8,20 EUR), Porsche (-0,89 Prozent auf 82,52 EUR), Merck (-0,87 Prozent auf 136,65 EUR), Covestro (-0,55 Prozent auf 46,91 EUR) und MTU Aero Engines (-0,51 Prozent auf 176,75 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 702 322 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 146,236 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,32 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at