Siemens Aktie
|228,95EUR
|5,80EUR
|2,60%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. "Was passiert 2026? Mit oder ohne Siemens Healthineers?" Das sind die entscheidenden Fragen des Analysten Gael de-Bray mit Blick auf den Quartalsbericht Mitte November. Die Aktien hätten bereits eine Erholung im Automatisierungsgeschäft und Impulse einer möglichen Dekonsolidierung der Medizintechnik-Tochter eingepreist. Diese könnte aber durchaus knifflig werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
228,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
228,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,91%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
25.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
25.09.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
25.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
25.09.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)