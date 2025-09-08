Siemens Aktie
|229,20EUR
|3,05EUR
|1,35%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der Technologiekonzern Siemens müsse Risiken minimieren, während er durch schwierige Gewässer navigiere. Um weiter zu wachsen, müsse die Sparte Digital Industries "einen Volltreffer landen". Bessere Anlageideen sieht er in Schneider, Hexagon oder Legrand./edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
225,65 €
|
Abst. Kursziel*:
1,93%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
229,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,35%
|
Analyst Name::
Nicholas Green
|
KGV*:
-
