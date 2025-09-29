Siemens Aktie
|226,40EUR
|-2,05EUR
|-0,90%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche europäischen Investitionsgüterwerte in ein Klimafonds-Portfolio gehören. Gesamtsieger sei erneut ABB, wobei sich Siemens und Schneider Electric in eine ähnlich starke Position hochgearbeitet hätten, schrieb er. Siemens Energy gehöre zu den Unternehmen, die gute Fortschritte bei der Umsetzung ihrer - bislang allerdings wenig ambitionierten - Verpflichtungen zur Reduktion von CO2-Emissionen machen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
226,85 €
|
Abst. Kursziel*:
1,39%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
226,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,59%
|
Analyst Name::
Nicholas Green
|
KGV*:
-
