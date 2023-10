XETRA-Handel So performt der MDAX am Mittag

Am Dienstag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,80 Prozent schwächer bei 25 566,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 236,861 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,522 Prozent auf 25 638,96 Punkte an der Kurstafel, nach 25 773,43 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 537,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 700,96 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der MDAX mit 27 812,93 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.07.2023, den Wert von 27 692,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wies der MDAX 22 670,64 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,358 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 25 253,77 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 59,96 EUR), HELLA GmbH (+ 1,46 Prozent auf 69,70 EUR), Scout24 (+ 0,87 Prozent auf 64,94 EUR), HOCHTIEF (+ 0,75 Prozent auf 93,70 EUR) und United Internet (+ 0,49 Prozent auf 20,60 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Delivery Hero (-3,71 Prozent auf 26,63 EUR), ENCAVIS (-2,76 Prozent auf 12,51 EUR), Sixt SE St (-2,75 Prozent auf 88,45 EUR), Nordex (-2,70 Prozent auf 10,98 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-2,68 Prozent auf 6,09 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 263 404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 15,138 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. TAG Immobilien-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,48 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at