XETRA-Handel: TecDAX am Montagnachmittag mit Gewinnen

Um 15:43 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,67 Prozent auf 3 286,05 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 538,575 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,516 Prozent fester bei 3 281,15 Punkten, nach 3 264,29 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 263,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 298,58 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat, am 23.08.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 341,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 286,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 024,77 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,16 Prozent ein. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 125,18 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3,81 Prozent auf 58,60 EUR), SMA Solar (+ 2,70 Prozent auf 17,88 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,64 Prozent auf 58,40 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,66 Prozent auf 13,45 EUR) und Nordex (+ 1,45 Prozent auf 15,37 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Elmos Semiconductor (-1,56 Prozent auf 63,20 EUR), PNE (-1,04 Prozent auf 11,46 EUR), EVOTEC SE (-0,92 Prozent auf 5,95 EUR), JENOPTIK (-0,90 Prozent auf 26,46 EUR) und Nagarro SE (-0,69 Prozent auf 78,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 634 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,549 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,01 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

