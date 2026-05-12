XETRA-Handel TecDAX gibt nach

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,61 Prozent tiefer bei 3 743,52 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 517,350 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 720,35 Zählern und damit 1,22 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 766,36 Punkte).

Der TecDAX verzeichnete bei 3 711,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 756,39 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 3 531,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der TecDAX bei 3 608,52 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.05.2025, den Wert von 3 796,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,29 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 13,07 Prozent auf 28,90 EUR), JENOPTIK (+ 8,10 Prozent auf 39,24 EUR), IONOS (+ 7,27 Prozent auf 30,10 EUR), United Internet (+ 4,50 Prozent auf 27,42 EUR) und Ottobock (+ 1,59 Prozent auf 63,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-8,62 Prozent auf 176,00 EUR), Siltronic (-3,37 Prozent auf 93,05 EUR), Nemetschek SE (-3,30 Prozent auf 60,05 EUR), Nagarro SE (-3,06 Prozent auf 42,52 EUR) und TeamViewer (-3,00 Prozent auf 5,34 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 921 573 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 170,697 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,39 Prozent.

Redaktion finanzen.at