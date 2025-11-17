XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone

Am Montag fällt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,75 Prozent auf 3 508,07 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 559,048 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,326 Prozent stärker bei 3 546,17 Punkten in den Handel, nach 3 534,64 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 506,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 551,13 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, stand der TecDAX bei 3 656,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 766,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 352,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 2,08 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 12,51 Prozent auf 65,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,41 Prozent auf 36,98 EUR), SMA Solar (+ 1,54 Prozent auf 31,58 EUR), HENSOLDT (+ 1,31 Prozent auf 85,25 EUR) und 1&1 (+ 1,16 Prozent auf 21,85 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Bechtle (-2,69 Prozent auf 39,02 EUR), AIXTRON SE (-1,83 Prozent auf 17,45 EUR), Siemens Healthineers (-1,64 Prozent auf 43,15 EUR), Infineon (-1,61 Prozent auf 34,73 EUR) und Siltronic (-1,53 Prozent auf 43,78 EUR) unter Druck.

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 976 751 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,356 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,79 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at