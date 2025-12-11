XETRA-Handel TecDAX startet im Minus

Der TecDAX fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent leichter bei 3 545,37 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 560,269 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,086 Prozent tiefer bei 3 565,44 Punkten, nach 3 568,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 568,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 543,99 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,76 Prozent zurück. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 11.11.2025, einen Wert von 3 515,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 567,30 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Wert von 3 548,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 6,07 Prozent auf 45,44 EUR), United Internet (+ 1,04 Prozent auf 25,34 EUR), PNE (+ 1,00 Prozent auf 10,14 EUR), Nordex (+ 0,98 Prozent auf 28,78 EUR) und freenet (+ 0,78 Prozent auf 28,32 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3,07 Prozent auf 35,96 EUR), SAP SE (-2,92 Prozent auf 204,80 EUR), Sartorius vz (-2,54 Prozent auf 245,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,14 Prozent auf 37,50 EUR) und QIAGEN (-1,13 Prozent auf 38,86 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 325 119 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,104 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at