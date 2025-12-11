PNE Aktie

PNE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 11.12.2025 09:29:42

XETRA-Handel TecDAX startet im Minus

XETRA-Handel TecDAX startet im Minus

Der TecDAX fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent leichter bei 3 545,37 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 560,269 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,086 Prozent tiefer bei 3 565,44 Punkten, nach 3 568,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 568,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 543,99 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,76 Prozent zurück. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 11.11.2025, einen Wert von 3 515,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 567,30 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Wert von 3 548,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 6,07 Prozent auf 45,44 EUR), United Internet (+ 1,04 Prozent auf 25,34 EUR), PNE (+ 1,00 Prozent auf 10,14 EUR), Nordex (+ 0,98 Prozent auf 28,78 EUR) und freenet (+ 0,78 Prozent auf 28,32 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3,07 Prozent auf 35,96 EUR), SAP SE (-2,92 Prozent auf 204,80 EUR), Sartorius vz (-2,54 Prozent auf 245,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,14 Prozent auf 37,50 EUR) und QIAGEN (-1,13 Prozent auf 38,86 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 325 119 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,104 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten