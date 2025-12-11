PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Index-Performance im Fokus
|
11.12.2025 09:29:42
XETRA-Handel TecDAX startet im Minus
Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent leichter bei 3 545,37 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 560,269 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,086 Prozent tiefer bei 3 565,44 Punkten, nach 3 568,51 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 568,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 543,99 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,76 Prozent zurück. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 11.11.2025, einen Wert von 3 515,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 567,30 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Wert von 3 548,94 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 6,07 Prozent auf 45,44 EUR), United Internet (+ 1,04 Prozent auf 25,34 EUR), PNE (+ 1,00 Prozent auf 10,14 EUR), Nordex (+ 0,98 Prozent auf 28,78 EUR) und freenet (+ 0,78 Prozent auf 28,32 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3,07 Prozent auf 35,96 EUR), SAP SE (-2,92 Prozent auf 204,80 EUR), Sartorius vz (-2,54 Prozent auf 245,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,14 Prozent auf 37,50 EUR) und QIAGEN (-1,13 Prozent auf 38,86 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 325 119 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,104 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
17:59
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
17:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
17:59
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15:59