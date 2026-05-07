XETRA-Handel: TecDAX zum Start im Plus

Der TecDAX bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,37 Prozent auf 3 824,52 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 522,514 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,731 Prozent auf 3 838,29 Punkte an der Kurstafel, nach 3 810,45 Punkten am Vortag.

Bei 3 809,11 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 845,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 2,65 Prozent zu. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Stand von 3 425,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 619,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 680,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,34 Prozent auf 85,80 EUR), Siltronic (+ 4,30 Prozent auf 86,10 EUR), Infineon (+ 3,34 Prozent auf 61,21 EUR), TeamViewer (+ 2,59 Prozent auf 5,56 EUR) und Kontron (+ 1,92 Prozent auf 23,40 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Siemens Healthineers (-4,13 Prozent auf 34,14 EUR), EVOTEC SE (-2,08 Prozent auf 5,42 EUR), QIAGEN (-1,03 Prozent auf 28,95 EUR), Drägerwerk (-0,55 Prozent auf 89,70 EUR) und Deutsche Telekom (-0,47 Prozent auf 27,69 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 375 538 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 174,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at