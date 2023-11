XETRA-Handel: TecDAX zum Start mit Gewinnen

Am Donnerstag springt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,20 Prozent auf 2 895,49 Punkte an. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 419,747 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,437 Prozent höher bei 2 873,71 Punkten in den Handel, nach 2 861,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 2 896,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 873,71 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 2,27 Prozent. Vor einem Monat, am 02.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 994,84 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 3 236,81 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, bei 2 838,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 0,382 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. Bei 2 788,38 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nagarro SE (+ 3,78 Prozent auf 68,65 EUR), AIXTRON SE (+ 3,31 Prozent auf 26,88 EUR), TeamViewer (+ 3,24 Prozent auf 14,67 EUR), Siltronic (+ 2,39 Prozent auf 81,40 EUR) und Infineon (+ 2,31 Prozent auf 28,30 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3,98 Prozent auf 53,10 EUR), Deutsche Telekom (-0,29 Prozent auf 20,69 EUR), PNE (-0,17 Prozent auf 11,98 EUR), United Internet (+ 0,05 Prozent auf 19,78 EUR) und freenet (+ 0,41 Prozent auf 24,30 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 467 270 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 148,248 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,27 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at