XETRA-SCHLUSS/DAX freundlich - Bayer mit Prozessrisiko schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch nach oben gegangen. Nachdem der Handel lange Zeit des Tages recht unspektakulär verlaufen war, ging es am Nachmittag deutlich gen Norden. Eine Unterstützung lieferte sicher der Preis für Öl , für den es bereits den zweiten Tag nach unten ging. Für Entspannung könnte in Nahost sorgen, dass US-Präsident Joe Biden mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu am Nachmittag telefoniert hat. Gleichzeitig kommt der Preis für Öl am Nachmittag zurück, was positiv in Richtung der Energiekosten und damit auch der Inflation wirkt.

Anleihen notierten wenig verändert und lieferten damit keinen Impuls. Der DAX ging 1 Prozent höher bei 19.255 Punkten aus dem Handel, leicht gebremst von Bayer. Welchen Schaden der Hurrikan Milton in Florida angerichtet hat und in welchem Umfang die großen Rückversicherer betroffen sind, sind Themen für den Rest der Woche.

Bayer sehr schwach - Continental sehr fest

Im DAX verzeichneten Bayer und Continental die stärksten Ausschläge. Die Bayer-Aktie stürzte nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts im US-Bundesstaat Washington, einen Prozess um gesundheitliche Langzeitfolgen durch die Chemikalie PCB wieder aufzurollen, um 6,8 Prozent ab. Noch im Mai hatte Bayer in der Vorinstanz eine positive Entscheidung bekommen, als ein Berufungsgericht eine erstinstanzliche Entscheidung wegen Fehlern aufgehoben hatte. Kassiert wurden damals Schadensersatz und Strafschadensersatz in Höhe von insgesamt 185 Millionen US-Dollar, den drei Lehrer einer Schule im Großraum Seattle 2021 vor einem Geschworenengericht erstritten hatten.

Continental gewannen dagegen 7,2 Prozent. Der Autozulieferer dürfte bereits im dritten Quartal den Großteil der positiven Effekte aus noch offenen Preisverhandlungen erzielen, wie er Analysten mitteilte. "Die Aussagen werden dahin interpretiert, dass das dritte Quartal etwas besser gelaufen ist als befürchtet", so ein Marktteilnehmer.

In der zweiten Reihe ging es für Gerresheimer um 4 Prozent aufwärts. Der aktivistische Investor Eminence Capital hatte sich mit 5,43 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Das weckte Hoffnungen auf bessere Zeiten, nachdem der Kurs zuletzt drastisch eingebrochen war. Aixtron verloren 3,1 Prozent, die Deutsche Bank stufte die Aktie auf "Hold" ab.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 19.254,93 +1,0% +14,96%

DAX-Future 19.398,00 +1,0% +10,59%

XDAX 19.258,12 +0,8% +14,85%

MDAX 26.947,28 +1,2% -0,70%

TecDAX 3.373,93 +1,0% +1,09%

SDAX 14.087,21 +0,5% +0,91%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,39% -19

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 34 6 0 2.649,5 53,7 50,6

MDAX 45 4 1 341,3 18,2 22,2

TecDAX 19 10 1 573,3 13,8 15,3

SDAX 39 28 3 77,4 5,9 7,8

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2024 11:53 ET (15:53 GMT)