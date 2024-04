XETRA-SCHLUSS/Erholung nach Korrektur - Autos und Banken gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Abgaben vom Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch erholt. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 18.368 Punkte. Keinen Impuls lieferten die Inflationsdaten aus dem Euroraum. Bereits die Daten auf Länderebene hatten angedeutet, dass die Erwartungen möglicherweise zu hoch lagen. "Damit ändert sich nichts an der Erwartung, dass die EZB im Juni die Leitzinsen senkt", sagte ein Marktteilnehmer. Die Kerninflation im Euroraum fiel im März erstmals seit über zwei Jahren unter 3 Prozent. Volatil zeigte sich der Anleihemarkt.

Mit 184.000 neu geschaffenen Stellen ist der ADP-Arbeitsmarktbericht für März in den USA deutlich besser als die erwarteten 155.000 ausgefallen. Die Daten liefern den Falken innerhalb der Fed neue Argumente. Der ISM-Index für den Service-Sektor fiel dagegen etwas schwächer aus. Im Blick steht nun die Rede von Chairman Jerome Powell am Abend. Während der deutsche Anleihemarkt nur wenig verändert handelte, ging es mit den Renditen am US-Markt nach oben. Hiervon profitierten Bankentitel: Commerzbank stiegen um 4,6 Prozent und Deutsche Bank um 2,1 Prozent. Zinssensible Immobilienaktien wurden gemieden - Vonovia verloren 1,3 Prozent.

Ordentliche US-Absatzzahlen

Leicht positiv für das Sentiment wertete ein Aktienhändler die US-Absatzzahlen von VW im ersten Quartal. Diese stiegen in den ersten drei Monaten um 21 Prozent auf 82.101 Einheiten. Ausgebremst wurde dies leicht durch die Entwicklung bei Audi, hier fiel der Absatz um 16 Prozent auf 44.226. Für die Aktie der Wolfsburger ging es um 2,2 Prozent nach oben. BMW gewannen sogar 4,9 Prozent. Bei Daimler Truck kam es zu Gewinnmitnahmen - die Aktie fiel um 2,2 Prozent.

Infineon legten nach einer Hochstufung aus dem Hause Morgan Stanley auf "Overweight" um 2,4 Prozent zu. Ein schweres Erdbeben in Taiwan spielte weder für TSMC noch für den Chipsektor eine Rolle am Markt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.367,72 +0,5% +9,68%

DAX-Future 18.632,00 +0,4% +8,31%

XDAX 18.375,51 +0,4% +9,59%

MDAX 27.056,09 +1,0% -0,30%

TecDAX 3.406,36 +0,3% +2,07%

SDAX 14.272,66 +0,8% +2,24%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,25 -14

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 21 17 2 3.711,7 77,3 83,3

MDAX 35 14 1 494,3 25,3 34,0

TecDAX 14 13 2 808,8 19,1 23,3

SDAX 48 18 4 91,0 6,2 8,9

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2024 11:49 ET (15:49 GMT)