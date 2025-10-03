Infineon Aktie
|34,14EUR
|-0,19EUR
|-0,54%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben zurückhaltend./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,46 €
|
Abst. Kursziel*:
27,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,88%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
02.10.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
02.10.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
02.10.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
02.10.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
02.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
02.10.25
|Handel in Frankfurt: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
02.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)