Infineon Aktie

34,14EUR -0,19EUR -0,54%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

03.10.2025 07:52:41

Infineon Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben zurückhaltend./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,46 € 		Abst. Kursziel*:
27,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,88%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

