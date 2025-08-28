XETRA-SCHLUSS/Lustloser Handel bringt DAX nicht vorwärts

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mehrheitlich auf der Stelle getreten. Bei dünnen Handelsvolumen bewegt sich der DAX seit Tagen kaum von der Stelle, am Ende des Tages verlor er zwei Punkte auf 24.040 Zähler. Man kann schon von einer gewissen Lethargie sprechen. Wohin die Reise dann gehen wird, ist schwer abzusehen. Die Risikoprämien sind auf niedrige Niveaus gefallen und bieten wenig Platz nach unten. Doch sämtliche Einladungen der vergangenen Tage und Wochen - Risiko-Assets zu verkaufen - wurden nicht angenommen. Recht ruhig kann schlafen, wer zum Teil in Gold investiert ist, hier stieg die Feinunze jüngst wieder über 3.400 Dollar.

Von Unternehmensseite gab es einige Impulse

Delivery Hero schlossen nach anfänglichen Gewinnen 6 Prozent tiefer. "Mit derart hohen Wechselkursbelastungen hat der Markt nicht gerechnet", kommentierte ein Händler die am Vorabend gesenkten Prognosen für bereinigtes EBITDA und Cashflow. Allerdings hat sich der Betreiber von Essenlieferdiensten für die Entwicklung von Umsatz und Bruttowarenwert GMV optimistischer gezeigt.

Nach Einschätzung der Citigroup stützt der Verkauf des Contitech-Geschäftsfelds OESL an Regent die Continental-Aktie (+1,1%). Der OESL-Verkauf sei erst für Ende des Jahres in Aussicht gestellt worden. Die Vereinfachung der ContiTech-Struktur mit einer geringeren Abhängigkeit vom Autosektor sollte sich in zukünftig höheren Margen widerspiegeln.

MFE-MediaForEurope kommt bei Prosiebensat1 (+3,7%) doch noch auf eine Mehrheit. Nachdem die von der Familie Berlusconi kontrollierte Holding in ihrem Übernahmeangebot zunächst die Mehrheit verfehlt hatte, kündigte die tschechische Holding PPF nun den Ausstieg aus Prosiebensat1 an. Sie will ihre Anteile in Höhe von 15,7 Prozent MFE andienen, die bislang auf 43,6 Prozent der Anteile an dem TV-Konzern kommt.

Für die Aktie von Fielmann ging es nach endgültigen geschäftszahlen um 4,6 Prozent nach unten. Der Markt bleibt aufgrund der schwachen Konsumentenstimmung herausfordernd. Erneut abwärts um 8,8 Prozent ging es mit den Aktien von Redcare Pharmacy. "Der Einstieg von der Drogeriemarktkette dm als Konkurrent rückt immer näher", sagte ein Händler. Denn gemäß der jüngsten Äußerungen der Drogeriemarktkette soll "ab Herbst" mit der Belieferung deutscher Kunden aus Tschechien begonnen werden.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.039,92 -0,0% +20,8%

DAX-Future 24.082,00 +0,0% +18,7%

XDAX 24.047,90 +0,0% +21,2%

MDAX 30.358,46 -0,4% +19,1%

TecDAX 3.743,17 -0,1% +9,7%

SDAX 16.964,16 +0,1% +23,6%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,77% +11

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 15 24 1 2.708,1 42,3 2.666,6 43,6

MDAX 23 26 1 502,4 22,0 454,2 26,3

TecDAX 17 13 0 615,4 13,4 591,5 11,8

SDAX 39 28 3 160,6 14,9 79,8 7,0

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

