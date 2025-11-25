Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
25.11.2025 08:59:10
Xiaomi founder Lei Jun’s HK$100 million share purchase sparks stock rebound
The move lifts Lei’s stake to 23.26%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
