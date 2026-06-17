Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|
17.06.2026 22:47:26
Xiaomi May Have Just Invented a Robot Arm for EV Charging
If reports online are true, the Chinese tech giant is keeping quiet about an innovation it beat Tesla to create.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xiaomi
|
26.05.26
|Ausblick: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.05.26
|Starke Absatzentwicklung im April schiebt Xiaomi-Aktie an - Was bedeutet das für Anleger? (finanzen.at)
|
24.03.26
|Xiaomi-Aktie im Blick: Licht und Schatten in den neuesten Geschäftszahlen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.03.26
|Nach SU7-Launch: Xiaomi-Aktie knickt wegen Gewinnmitnahmen ein (finanzen.at)
|
16.03.26
|Xiaomi-Aktie im Aufwind: Erwartungen an Erfolg des Elektroautos SU7 (finanzen.at)
|
09.03.26
|Erste Schätzungen: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.03.26
|Xiaomi: Vom Start-up zum globalen Tech-Konzern mit E-Auto-Ambitionen (finanzen.at)