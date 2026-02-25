Xpel Technologies Aktie
WKN DE: A2PN36 / ISIN: US98379L1008
|
25.02.2026 15:47:48
XPEL, Inc. Reports Climb In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - XPEL, Inc. (XPEL) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $13.41 million, or $0.48 per share. This compares with $8.89 million, or $0.32 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.7% to $122.26 million from $107.52 million last year.
XPEL, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.41 Mln. vs. $8.89 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.32 last year. -Revenue: $122.26 Mln vs. $107.52 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 112 M To $ 114 M
Analysen zu Xpel Technologies Corp Registered Shs
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
