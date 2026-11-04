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WKN DE: A2PN36 / ISIN: US98379L1008

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04.11.2026 21:25:12

XPEL Q3 Income Rises

(RTTNews) - On Wednesday, XPEL (XPEL) reported higher income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.

Net income for the period rose to $16.34 million or $0.59 per share from $12.94 million or $0.47 per share a year ago.

Adjusted net income rose to $17.04 million or $0.62 per share from $12.94 million or $0.47 per share in the previous year.

Adjusted EBITDA increased to $26.06 million from $19.44 million last year.

Total revenue went up to $137.81 million from $125.42 million in the prior year.

On the Nasdaq, the shares were trading 1.15 percent down at $42.00.

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