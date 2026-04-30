XPO, Inc. Bottom Line Rises In Q1

(RTTNews) - XPO, Inc. (XPO) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $101 million, or $0.85 per share. This compares with $69 million, or $0.58 per share, last year.

Excluding items, XPO, Inc. reported adjusted earnings of $121 million or $1.01 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.3% to $2.096 billion from $1.954 billion last year.

XPO, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $101 Mln. vs. $69 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.58 last year. -Revenue: $2.096 Bln vs. $1.954 Bln last year.