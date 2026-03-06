Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
|
06.03.2026 20:05:26
Xreal Discontinues Its Never-Released Nintendo Switch Glasses Adapter for Now
My favorite would-be product from January, Xreal Neo, is not being released because of performance concerns. It also makes me wish Nintendo Switches worked better with video-out accessories in the first place.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu Nintendo Co. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nintendo Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-8 Sh
|11,50
|-1,71%
|Nintendo Co. Ltd.
|46,61
|-0,43%
|NOW Inc When Issued
|9,95
|-4,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.