YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
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12.11.2026 21:40:00
YETI: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of fiscal 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, YETI (NYSE:YETI) announced that adjusted sales grew 6% to $518 million. Operational efficiency and international gains are pushing profit growth well ahead of revenue expansion. Three things management said stand out.
Gross margin expanded through lower tariff costs and pricing power, driving adjusted operating income up 35% to $90 million. YETI achieved this operating leverage through disciplined expense management and supply chain productivity.
International sales grew 19% to $119 million in the third quarter, representing 23% of total company revenue. European and Australian markets led the expansion, supported by new brand store openings in Japan and Korea.
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