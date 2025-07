Zalando-Aktie im Minus: Prognose 2025 inklusive ABOUT YOU mit 2Q

Zalando will mit den Ergebnissen für das zweite Quartal am 6. August einen ersten Ausblick für das kombinierte Geschäft mit ABOUT YOU im Gesamtjahr 2025 bekanntgeben.

Dies teilte der DAX -Konzern anlässlich des Abschlusses der Übernahme des Hamburger Online-Modehändlers am 11. Juli mit. Zalando plant nach der Übernahme weiterhin einen Squeeze-Out der verbliebenen Minderheitsaktionäre von ABOUT YOU

Die verbleibenden ABOUT YOU-Aktien sollen gegen eine "angemessene Barabfindung" erworben werden. Dabei soll ABOUT YOU auf eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Zalando verschmolzen werden. Zalando hat nach Ablauf des Übernahmeangebots 91,45 Prozent des Grundkapitals von ABOUT YOU erworben (ohne Berücksichtigung eigener Aktien). Die EU-Kommission hatte die Transaktion am 1. Juli freigegeben.

Den mittelfristigen Ausblick inklusive ABOUT YOU hatte Zalando bereits im Dezember veröffentlicht. Demzufolge peilt Zalando inklusive ABOUT YOU bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5-10 Prozent an, sowohl beim Bruttowarenvolumen (GMV) als auch beim Umsatz. 2028 dann rechnet die kombinierte Unternehmensgruppe mit einer bereinigten EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent. Dies würde laut Mitteilung "einer erheblichen Steigerung des absoluten Gewinns" entsprechen.

Die Vorstandsmitglieder von ABOUT YOU, Sebastian Betz, Tarek Müller und Hannes Wiese, sollen in ihren Funktionen innerhalb der kombinierten Gruppe bleiben.

Gemeinsam haben sich Zalando und ABOUT YOU vorgenommen, "langfristig einen größeren Teil des europäischen 450-Milliarden-Euro-Marktes für Mode und Lifestyle" abzudecken.

Die Zalando-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,38 Prozent tiefer bei 28,74 Euro.

DOW JONES