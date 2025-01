Zalando-Aktie legt kräftig zu: Zalando überzeugt 2024 - EBIT und Umsatz wachsen über Erwartunge

Zalando -Aktien legen am Donnerstag nach überraschend vorgelegten Eckdaten für das vergangene Jahr deutlich zu. Die Papiere des Online-Modehändlers kosten via XETRA zeitweise 32,35 Euro und dmait 10,86 Prozent mehr als noch am Vortag. Mit dem Kurssprung holen die Zalando-Aktien am Donnerstag im Hauptgeschäft mehr als die Hälfte des jüngsten Kursrutsches auf.

Trotz der jüngsten Verluste konnte der Börsenwert des Unternehmens, das vor der Übernahme des Konkurrenten ABOUT YOU für etwas mehr als eine Milliarde Euro steht, in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 60 Prozent zulegen. Mit einem Börsenwert von rund 7,5 Milliarden Euro ist Zalando ein Leichtgewicht im DAX.

Der Online-Modehändler wirtschaftete im vergangenen Jahr profitabler als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde voraussichtlich bei rund 510 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen überraschend am Mittwochabend in Berlin mit. Zuletzt hatte Zalando hier 440 bis 480 Millionen Euro angepeilt.

Grund sei ein besseres viertes Quartal als erwartet mit starkem Kundenwachstum und einem besseren Abverkauf. 2024 sei das Bruttowarenvolumen (GMV) im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro gestiegen, hieß es weiter. Der Umsatz legte nach vorläufigen Berechnungen um knapp vier Prozent auf 10,5 Milliarden Euro zu.

Richard Chamberlain, Analyst bei der kanadischen Bank RBC, beließ nach den Eckdaten die Einstufung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro. Das besser als erwartet ausgefallene Ergebnis sei wohl auf ein starkes Kundenwachstum, starken Preisen und besserer Kostenentwicklung zurückzuführen. Dadurch konnten offenbar höhere Marketingausgaben mehr als kompensiert werden.

Als Treiber für die Zalando-Aktie kommt auch eine Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS hinzu. Analyst Yashraj Rajani ist auch für das neue Jahr deutlich optimistischer als der Marktkonsens. Mit seiner Ebit-Prognose für 2025 liegt er ein Stück weit höher, auch wenn er den Ausblick des Unternehmens wieder konservativ erwartet. Zalando befinde sich wohl in einem "Upgrade-Zyklus" und werde sich wohl nach und nach immer höhere Ziele stecken. Die Übernahme von ABOUT YOU sieht Rajani als enorme Wertschöpfungschance.

ABOUT YOU stufte er derweil auf "Neutral" ab, nachdem der Kurs inzwischen an der Übernahmeofferte von 6,50 Euro klebt. Die meisten seiner Thesen seien aufgegangen, so der Experte.

FRANKFURT (dpa-AFX)