Zalando-Analyse: Zalando-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Das starke dritte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jörg Frey in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er will seine Schätzungen nach dem vollständigen Bericht Anfang November weiter anheben.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:13 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 29,94 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 56,98 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 648 039 Aktien. Seit Jahresanfang 2024 stieg die Aktie um 39,6 Prozent. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.