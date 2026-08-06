Zoetis Slashes FY26 Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Thursday, animal health company Zoetis, Inc. (ZTS) slashed its earnings, adjusted earnings and revenue guidance for the full year 2026, based on the current operating environment.

For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $5.55 to $5.65 per share and adjusted earnings in the range of $6.15 to $6.25 per share on revenues between $9.12 billion and $9.32 billion, with organic operational revenue decline of 3 to 1 percent.

Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $6.35 to $6.50 per share and adjusted earnings in the range of $6.85 to $7.00 per share on revenues between $9.68 billion and $9.96 billion.

In Thursday's pre-market trading, ZTS is trading on the NYSE at $76.00, up $1.60 or 2.15 percent.

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