ZoomInfo Technologies Aktie
WKN DE: A2P5HE / ISIN: US98980F1049
|
09.02.2026 22:21:34
ZoomInfo Technologies Inc Reveals Advance In Q4 Income
(RTTNews) - ZoomInfo Technologies Inc (GTM) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $34.7 million, or $0.11 per share. This compares with $14.6 million, or $0.04 per share, last year.
Excluding items, ZoomInfo Technologies Inc reported adjusted earnings of $106.2 million or $0.32 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.2% to $319.1 million from $309.1 million last year.
ZoomInfo Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.7 Mln. vs. $14.6 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.04 last year. -Revenue: $319.1 Mln vs. $309.1 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.25 To $ 0.27 Next quarter revenue guidance: $ 306 M To $ 309 M
Guidance for the full-year 2026:- Revenue = $1.247 - $1.267 Billion Adjusted Net Income Per Share =$1.10 - $1.12
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ZoomInfo Technologies Inc Registered Shs
|
08.02.26
|Ausblick: ZoomInfo Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: ZoomInfo Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: ZoomInfo Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu ZoomInfo Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|ZoomInfo Technologies Inc Registered Shs
|6,25
|2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.