Zulieferer-Probleme: Teslas Model 3 und Y werden teurer

• Teslas Model 3 und Y werden teurer• Steigende Rohstoffkosten machen dem E-Autobauer zu schaffen• Elon Musk verteidigt Preiserhöhung auf Twitter

In diesem Jahr hatten Tesla-Fans bereits mehrere Preisanstiege bei den Stromern zu verkraften. Zwar ist es für den Elektroautobauer durchaus üblich, den Kaufpreis seiner Modelle immer mal wieder anzupassen, allerdings scheint dies in diesem Jahr besonders häufig der Fall zu sein. Wie das Nachrichtenportal Electrek schreibt, seien die Preise für den Model 3 und Y innerhalb weniger Monate bereits sieben Mal angepasst worden. Zwar handelte es sich bei den Erhöhungen jeweils um keine großen Sprünge, in Summe hat sich hier jedoch einiges addiert.

Denn während Teslas günstigstes Modell, der Model 3, Anfang des Jahres noch für 37.000 US-Dollar zu haben war, müssen für den Stromer nun 40.000 US-Dollar hingeblättert werden. In Deutschland zahlen Kunden 39.990 Euro. Gleiches gilt für den Model Y. Dieser kostet in der Variante Long Range AWD mittlerweile 52.000 US-Dollar, während er zuvor für weniger als 50.000 US-Dollar erworben werden konnte. Hierzulande kostet der Model Y mit maximaler Reichweite 58.620 Euro.

Während Tesla die Preiserhöhungen in den letzten Monaten ohne Erklärung veranlasste, äußerte sich Konzernlenker Elon Musk kürzlich via Twitter dazu. Hintergrund war der Kommentar eines Twitter-Nutzers, der sich zu den gestiegenen Preisen in Verbindung mit weniger Features kritisch äußerte.

Moving lumbar was removed only in front passenger seat of 3/Y (obv not there in rear seats). Logs showed almost no usage. Not worth cost/mass for everyone when almost never used.



Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially.