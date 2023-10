Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

Am Abend zogen sich die Börsianer in Europa zurück.

Letztendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,00 Prozent schwächer bei 4 096,33 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,633 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,306 Prozent schwächer bei 4 124,98 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 137,63 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 4 091,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 146,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 4 282,64 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 03.07.2023, einen Wert von 4 398,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 342,17 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 6,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Ferrari (+ 0,51 Prozent auf 282,61 EUR), Flutter Entertainment (+ 0,38 Prozent auf 132,95 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,12 Prozent auf 37,93 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,22 Prozent auf 367,60 EUR) und BASF (-0,31 Prozent auf 41,76 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-2,94 Prozent auf 14,63 EUR), Enel (-2,91 Prozent auf 5,52 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,58 Prozent auf 2,39 EUR), adidas (-2,36 Prozent auf 160,72 EUR) und Bayer (-2,20 Prozent auf 43,88 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 761 296 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 357,028 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at