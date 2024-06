Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,80 Prozent tiefer bei 4 908,21 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,200 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,055 Prozent auf 4 945,02 Punkte an der Kurstafel, nach 4 947,73 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 905,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 945,02 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.05.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 046,99 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 5 052,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, bei 4 322,75 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,76 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Vivendi (+ 1,30 Prozent auf 9,94 EUR), Stellantis (+ 0,82 Prozent auf 19,25 EUR), Kering (+ 0,66 Prozent auf 317,60 EUR), Deutsche Börse (+ 0,58 Prozent auf 191,40 EUR) und Sanofi (+ 0,41 Prozent auf 88,19 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-3,23 Prozent auf 33,86 EUR), UniCredit (-2,71 Prozent auf 33,84 EUR), Santander (-2,52 Prozent auf 4,32 EUR), BNP Paribas (-1,69 Prozent auf 59,24 EUR) und Saint-Gobain (-1,56 Prozent auf 74,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intesa Sanpaolo-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 66 009 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 380,242 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 9,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

