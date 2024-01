Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,64 Prozent leichter bei 4 048,62 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,245 Prozent auf 4 064,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 074,55 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 044,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 064,56 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 070,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 944,84 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.01.2023, einen Stand von 3 891,45 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,06 Prozent nach unten. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 124,90 Punkten. Bei 4 044,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 0,25 Prozent auf 15,84 GBP), Novartis (+ 0,02 Prozent auf 92,02 CHF), Reckitt Benckiser (+ 0,00 Prozent auf 56,50 GBP), Nestlé (-0,05 Prozent auf 97,17 CHF) und Bayer (-0,13 Prozent auf 33,51 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil AstraZeneca (-1,92 Prozent auf 106,44 GBP), Richemont (-1,32 Prozent auf 108,40 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 380,60 EUR), Roche (-1,04 Prozent auf 248,25 CHF) und Glencore (-0,99 Prozent auf 4,41 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 1 662 139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 433,876 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,22 zu Buche schlagen. Mit 10,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at