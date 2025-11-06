FTSE 100-Wert Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Reckitt Benckiser-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Reckitt Benckiser-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Reckitt Benckiser-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Reckitt Benckiser-Papiers betrug an diesem Tag 48,94 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 204,332 Reckitt Benckiser-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2025 12 031,06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 58,88 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,31 Prozent angewachsen.

Reckitt Benckiser erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at