Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus

So bewegte sich der DAX am vierten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich verlor der DAX im XETRA-Handel 0,90 Prozent auf 18 992,61 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,829 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,471 Prozent auf 19 074,45 Punkte an der Kurstafel, nach 19 164,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 18 964,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 110,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2024, wies der DAX 18 747,11 Punkte auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 03.07.2024, einen Wert von 18 374,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, stand der DAX noch bei 15 085,21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 13,26 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 491,93 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 1,50 Prozent auf 33,88 EUR), Zalando (+ 1,11 Prozent auf 29,18 EUR), Commerzbank (+ 0,90 Prozent auf 16,17 EUR), Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 34,19 EUR) und BASF (+ 0,50 Prozent auf 47,48 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Porsche Automobil vz (-3,57 Prozent auf 39,14 EUR), Continental (-3,48 Prozent auf 54,88 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,92 Prozent auf 32,59 EUR), Infineon (-2,86 Prozent auf 29,76 EUR) und Porsche (-2,48 Prozent auf 69,24 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 986 471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 238,316 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 8,11 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at