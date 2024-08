Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot

Am Donnerstag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,53 Prozent auf 18 410,09 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,770 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,411 Prozent auf 18 432,50 Punkte an der Kurstafel, nach 18 508,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 410,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 440,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,714 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.07.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 290,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, bei 17 932,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, bewegte sich der DAX bei 16 240,40 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,78 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 5,31 Prozent auf 275,60 EUR), Zalando (+ 2,95 Prozent auf 24,41 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,72 Prozent auf 42,37 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,97 Prozent auf 28,97 EUR) und Merck (+ 1,57 Prozent auf 168,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Daimler Truck (-4,67 Prozent auf 34,07 EUR), BMW (-4,08 Prozent auf 82,32 EUR), Heidelberg Materials (-2,14 Prozent auf 94,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 101,10 EUR) und Continental (-1,59 Prozent auf 55,80 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Daimler Truck-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 338 031 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 223,991 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,62 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

