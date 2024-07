Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne am fünften Tag der Woche nicht halten.

Um 09:26 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,49 Prozent auf 18 242,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 355,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 221,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 19.06.2024, bei 18 084,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 716,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 19.07.2023, mit 16 110,00 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,95 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 0,37 Prozent auf 246,80 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,20 Prozent auf 131,16 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,14) Prozent auf 28,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,12 Prozent auf 24,29 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,10 Prozent auf 101,55 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Sartorius vz (-14,39 Prozent auf 211,20 EUR), Merck (-2,13 Prozent auf 149,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,12 Prozent auf 446,80 EUR), QIAGEN (-1,86 Prozent auf 37,92 EUR) und Deutsche Bank (-1,74 Prozent auf 15,03 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 176 680 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213,906 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at