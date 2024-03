Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt zum Start

Am Montag verliert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,48 Prozent auf 13 806,97 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,680 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,457 Prozent auf 13 809,72 Punkte an der Kurstafel, nach 13 873,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 809,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 781,38 Zählern.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 701,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, lag der SDAX noch bei 13 249,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, einen Wert von 13 278,53 Punkten auf.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,103 Prozent nach. Bei 14 067,87 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Grand City Properties (+ 1,63 Prozent auf 9,34 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,16 Prozent auf 7,85 EUR), Ceconomy St (+ 1,08 Prozent auf 1,97 EUR), Drägerwerk (+ 1,00 Prozent auf 50,40 EUR) und GRENKE (+ 0,88 Prozent auf 22,90 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen pbb (-3,60 Prozent auf 4,28 EUR), Wacker Neuson SE (-2,14 Prozent auf 16,46 EUR), PVA TePla (-1,95 Prozent auf 22,18 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,70 Prozent auf 37,65 EUR) und Nagarro SE (-1,52 Prozent auf 74,55 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 95 091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 15,720 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at