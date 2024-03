Zurückhaltung in London: FTSE 100 mit Abgaben

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,35 Prozent tiefer bei 7 665,72 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,379 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 692,46 Punkte an der Kurstafel, nach 7 692,46 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 693,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 646,20 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,218 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 595,48 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 08.12.2023, mit 7 554,47 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 929,92 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 0,723 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell D S Smith (+ 5,44 Prozent auf 3,43 GBP), ConvaTec (+ 3,56 Prozent auf 2,85 GBP), Legal General (+ 2,04 Prozent auf 2,50 GBP), Segro (+ 1,50 Prozent auf 8,94 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 1,46 Prozent auf 51,58 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Entain (-3,75 Prozent auf 7,60 GBP), Melrose Industries (-3,73 Prozent auf 5,94 GBP), Rentokil Initial (-2,88 Prozent auf 4,90 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,58 Prozent auf 103,85 GBP) und StJamess Place (-2,37 Prozent auf 4,70 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52 754 044 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 187,308 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,78 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at