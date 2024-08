Zurückhaltung in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Minus

So bewegt sich der Dow Jones am Donnerstag.

Am Donnerstag fällt der Dow Jones um 18:01 Uhr via NYSE um 0,41 Prozent auf 40 722,74 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,657 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,023 Prozent schwächer bei 40 881,03 Punkten, nach 40 890,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41 026,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 40 695,22 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,128 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, notierte der Dow Jones bei 40 415,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, lag der Dow Jones noch bei 39 671,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, lag der Dow Jones noch bei 34 288,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,97 Prozent. Bei 41 376,00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell JPMorgan Chase (+ 0,68 Prozent auf 216,06 USD), Walmart (+ 0,56 Prozent auf 75,66 USD), American Express (+ 0,54 Prozent auf 247,64 USD), Chevron (+ 0,48 Prozent auf 146,02 USD) und Travelers (+ 0,36 Prozent auf 217,71 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Intel (-4,18 Prozent auf 20,52 USD), Amazon (-1,53 Prozent auf 177,36 USD), Microsoft (-1,40 Prozent auf 418,20 USD), Salesforce (-1,18 Prozent auf 258,02 USD) und UnitedHealth (-1,04 Prozent auf 572,06 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5 855 858 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,089 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

2024 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

