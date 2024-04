Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter

Der Dow Jones fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 38 481,72 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 12,929 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,383 Prozent auf 38 356,07 Punkte an der Kurstafel, nach 38 503,69 Punkten am Vortag.

Bei 38 427,64 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38 552,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,957 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der Dow Jones 39 475,90 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, bei 37 806,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33 875,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2,03 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Visa (+ 2,11 Prozent auf 279,89 USD), Boeing (+ 1,50 Prozent auf 171,71 USD), Intel (+ 1,37 Prozent auf 34,75 USD), Caterpillar (+ 1,21 Prozent auf 367,63 USD) und Microsoft (+ 0,99 Prozent auf 411,60 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Johnson Johnson (-1,56 Prozent auf 147,22 USD), Home Depot (-1,41 Prozent auf 334,22 USD), Verizon (-1,26 Prozent auf 39,20 USD), McDonalds (-0,98 Prozent auf 274,18 USD) und Merck (-0,80 Prozent auf 125,87 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 1 399 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,786 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

