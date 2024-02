Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,55 Prozent tiefer bei 15 544,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,631 Prozent leichter bei 15 532,12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 630,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 15 520,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 570,38 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 0,864 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 310,97 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, bei 14 199,98 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 21.02.2023, bei 11 492,30 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,27 Prozent. Bei 16 080,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Garmin (+ 9,37 Prozent auf 134,25 USD), Nektar Therapeutics (+ 5,29 Prozent auf 0,70 USD), United Therapeutics (+ 5,06 Prozent auf 225,00 USD), Ceragon Networks (+ 3,25 Prozent auf 2,86 USD) und Ionis Pharmaceuticals (+ 3,12 Prozent auf 45,74 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Ebix (-29,77 Prozent auf 0,85 USD), Photronics (-17,75 Prozent auf 25,68 USD), Sangamo Therapeutics (-7,20 Prozent auf 1,10 USD), Check Point Software (-5,93 Prozent auf 150,61 USD) und Intevac (-5,76 Prozent auf 3,76 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 2 143 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,777 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,20 erwartet. CRESUD-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 68,56 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at