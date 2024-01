Zurückhaltung in Paris: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Freitag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,40 Prozent schwächer bei 7 420,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,303 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,701 Prozent auf 7 398,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 450,63 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 441,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 350,30 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 2,07 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 05.12.2023, einen Stand von 7 386,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 6 998,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, lag der CAC 40 bei 6 761,50 Punkten.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 19 673 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,290 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,68 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

