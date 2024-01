Zurückhaltung in Wien: ATX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent tiefer bei 3 434,35 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 115,312 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,021 Prozent stärker bei 3 435,68 Punkten, nach 3 434,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 448,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 427,26 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 3 316,68 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 02.10.2023, den Stand von 3 128,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 159,71 Punkten.

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die Österreichische Post-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29,200 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

