Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Mittag schwächer

Der ATX Prime notiert am Mittag im Minus.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,51 Prozent tiefer bei 1 610,76 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,043 Prozent auf 1 618,34 Punkte an der Kurstafel, nach 1 619,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 1 618,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 610,76 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der ATX Prime auf 1 584,59 Punkte taxiert. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 14.08.2023, bei 1 595,12 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, bei 1 607,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 1,71 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 513,39 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Österreichische Post (+ 1,93 Prozent auf 31,70 EUR), BAWAG (+ 1,03 Prozent auf 45,18 EUR), Palfinger (+ 0,88 Prozent auf 22,90 EUR), PORR (+ 0,87 Prozent auf 11,56 EUR) und voestalpine (+ 0,48 Prozent auf 25,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-12,23 Prozent auf 24,82 EUR), Polytec (-2,25 Prozent auf 3,91 EUR), OMV (-1,93 Prozent auf 42,08 EUR), Verbund (-1,68 Prozent auf 81,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,57 Prozent auf 47,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 366 928 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 29,183 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

