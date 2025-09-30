Handel in Wien: Börsianer lassen ATX mittags steigen

Kaum verändert zeigt sich der ATX am Mittag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,07 Prozent fester bei 4 649,65 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 137,019 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,013 Prozent auf 4 645,67 Punkte an der Kurstafel, nach 4 646,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 4 621,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 654,44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der ATX bei 4 614,36 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der ATX mit 4 430,29 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, stand der ATX noch bei 3 655,09 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 27,15 Prozent zu. Bei 4 857,40 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell BAWAG (+ 1,80 Prozent auf 113,30 EUR), Lenzing (+ 0,60 Prozent auf 25,30 EUR), Verbund (+ 0,57 Prozent auf 61,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,46 Prozent auf 21,80 EUR) und DO (+ 0,45 Prozent auf 223,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Schoeller-Bleckmann (-1,10 Prozent auf 27,00 EUR), CPI Europe (-0,80 Prozent auf 18,59 EUR), OMV (-0,70 Prozent auf 45,56 EUR), voestalpine (-0,66 Prozent auf 30,06 EUR) und Erste Group Bank (-0,59 Prozent auf 83,85 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 71 089 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 33,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at